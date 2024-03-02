Fenerbahçe, Süper Lig'in 28’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadıklarını kaydeden Baki, “Akıllı oynayıp, maçı kazandık. Şampiyonluk yolunda son derece zorlu viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu” şeklinde konuştu.

“SPORTİF OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLANAMAZ”

Maç hakeminin isminin açıklandığında taraftarının reaksiyonunun oluştuğuna dikkat çeken Baki, bu reaksiyonla beraber kendilerinin geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı kuşkuların var olduğunu ifade etti. Maç performansına baktıklarında kuşkularının ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Baki, “Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Yukarıda ilahi adalet var ki bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart, rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini, her şeyi geçtik. 85’inci dakikada Massanga'ya verilmeyen ikinci sarı ve dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda Çağlar Söyüncü, bir vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani yine kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

“O ZAMAN YABANCI HAKEM İÇİN BAŞVURALIM”

Hatay maçının geride kaldığını söyleyen Baki, “Ezeli rakibimizin atanmış başkanı. Birkaç kere, ‘bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz’ gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda 'futbol tarihinin en kötü federasyonu, bütün kurumlarıyla beraber istifalarını istiyoruz' diye resmi yazılan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz. Hakem performanslarında. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. Sağ olsunlar. O zaman Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp ve ezeli rakip, yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu? Ne kadar istiyorlarmış?” şeklinde konuştu.

“RAKİBİMİZİN BAŞKANI BEL ALTI SİYASETİ YAPACAK KADAR ALÇALMIŞTIR”

Geçen hafta Galatasaray - Antalyaspor maçında ezeli rakiplerinin kırmızı kart görmesi gereken yerde bazı pozisyonlarda faul bile verilmemesine dikkat çeken Selahattin Baki, “Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine, aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartlara bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar, hatta siyaseti geçiyorum bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Biz şampiyona olacağız” ifadesini kullandı.