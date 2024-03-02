"Meral Akşener’i görse yolunu değiştirir"

Küçükçekmece'de mitingde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, "Bunlar ablam dediği Meral Akşener’i şimdi görse yolunu değiştirir. Hani ablandı senin? Hani sarılıyordunuz, ne oldu işine gelmedi. Bunların bir derdi yok, dertleri kendi gelecekleri" sözleriyle eleştirdi.

"MERAL AKŞENER’İ GÖRSE YOLUNU DEĞİŞTİRİR"

Konuşmasında CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na eleştiri yönelten Kurum, "Bunlar yol yürüdükleri dava arkadaşımız dedikleri Genel Başkanlarını, İl Başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Bunlar ablam dediği Meral Akşener’i şimdi görse yolunu değiştirir. Hani ablandı senin? Hani sarılıyordunuz, ne oldu işine gelmedi. Bunların bir derdi yok, dertleri kendi gelecekleri. Kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok. Her türlü kirli ittifakın içine girerler" dedi.

"CEVAP VERMEMEK İÇİN KIVIRIYOR"

CHP Genel Başkanı Özel'i ittifak konusu ile eleştiren Kurum, "Özgür Efendi’ye televizyonda 'Siz ittifak kurdunuz mu?" diye soru soruyorlar. O da diyor ki 'Bu soru şu an milletin merak ettiği bir soru değil. Millet başka şeyleri merak ediyor' diyor. Cevap vermemek için kıvırıyor. Hani eskiden sanatçılara yaşını sorardınız o da 'Kaset çalışmalarım var, şurada konsere gideceğim' diye lafı çevirirdi. Bunların lafı çevirmekte, algıyı yönetmekte eline kimse su dökemez" ifadelerini kullandı.