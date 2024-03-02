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Minarelerde yeni dönem

İstanbul’un ihtişam sembolleri cami minarelerinde yeni dönem başladı.

Minarelerde yeni dönem mask
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Eski yıllarda beton dökme sistemiyle yapılan minareler sık sık gündeme gelen deprem konuları nedeniyle artık fiberglass maddesiyle yapılıyor. Üretim tesislerinde üretimi tamamlanan minareler yarım gün içerisinde kurulabilirken sökümü de yaklaşık 2 saat sürüyor. Deprem esnasında yapısı gereği yıkılmayan yeni minareler özellikle büyük şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor. Fiberglass minare sisteminin kuruluş aşaması dron ile havadan görüntülendi.

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02 Mar 2024 - 18:14 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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