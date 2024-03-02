Minarelerde yeni dönem

Eski yıllarda beton dökme sistemiyle yapılan minareler sık sık gündeme gelen deprem konuları nedeniyle artık fiberglass maddesiyle yapılıyor. Üretim tesislerinde üretimi tamamlanan minareler yarım gün içerisinde kurulabilirken sökümü de yaklaşık 2 saat sürüyor. Deprem esnasında yapısı gereği yıkılmayan yeni minareler özellikle büyük şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor. Fiberglass minare sisteminin kuruluş aşaması dron ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.