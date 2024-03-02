İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu

Valencia polisi, dün yaptığı açıklamada “Bu kedi yangından bir hafta sonra canlı olarak bulundu. 11'inci kata sığınmıştı” dedi. Valencia itfaiyesi ise “Binadaki eşyaların ve belgelerin kurtarılması için çalışmalar yürütürken, sütunun içindeki bölmede hayatta kalan bir kediyi kurtardık” dedi. Yerel basın kedinin adının Coco olduğunu ve sahibi Andrea Rubio’un yangın sırasında evinde olmadığını belirtti. Valencia’da 22 Şubat’ta bir apartmanda başlayan yangın hızlı bir şekilde binaya yayılmış ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.