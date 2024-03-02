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İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu

İspanya’nın Valencia kentindeki bir apartmanda 22 Şubat’ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi, dün sağ bulunarak sahibine teslim edildi. Genç kadının kedisine ağlayarak sarılma anları kameraya yansıdı.

İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu
İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu
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Valencia polisi, dün yaptığı açıklamada “Bu kedi yangından bir hafta sonra canlı olarak bulundu. 11'inci kata sığınmıştı” dedi. Valencia itfaiyesi ise “Binadaki eşyaların ve belgelerin kurtarılması için çalışmalar yürütürken, sütunun içindeki bölmede hayatta kalan bir kediyi kurtardık” dedi. Yerel basın kedinin adının Coco olduğunu ve sahibi Andrea Rubio’un yangın sırasında evinde olmadığını belirtti. Valencia’da 22 Şubat’ta bir apartmanda başlayan yangın hızlı bir şekilde binaya yayılmış ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.

# bir, şubat, için, ISE

02 Mar 2024 - 18:05 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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