Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile DEM Parti’nin yaptığını söyleyerek “Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşturacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı, önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan 'Bizim DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 80 bin kişinin olduğunu söyledi. Antalya'da AK Parti'nin gümbür gümbür geldiğini belirten Erdoğan, “Ben size inanıyorum. Kumluca'dan değişik sesler alıyorum. Kumluca destan yazıyor. Kemer ne durumdasınız? Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya. Akseki hazır mıyız? Antalya artık sadece turizm ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızları haline geliyor. Antalya Diplomasi Forumu bunun işaretidir" dedi.

Seçimlerin siyasetçiler için hesap verme dönemleri olduğunu belirten Erdoğan, “Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz. Hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti ya da belediyeleri yönetmek için yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında muhasebe yapar, yapacaklarının da sözünü verirler. Milletimiz de duyduklarını, gördüklerini iç dünyalarında değerlendirir, sandıkta karar verir" diye konuştu. Erdoğan, Antalyalıların önümüzdeki 5 yıl için aday olan siyasetçileri ölçüp tarttığını ve ona göre karar vereceğini söyledi.

'SANDIKTA HESAP VERECEKLERİ GÜN YAKLAŞTIKÇA AYAKLARI TİTREMEYE BAŞLADI'

Yerel seçimlerde destek verilmesi halinde Türkiye'nin daha güzel olacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak kabine inşallah bizde mi? E şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de 31 Mart'ta bize teslim ettiğinizde evelallah ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz" dedi.

Antalya'nın dünya şehri vasfı olduğunu belirterek, siyasette yalan ve aldatıcı olmadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefeti de eleştirerek şöyle konuştu:

“Siyaseti hayatımız boyunca hep 'Ne aldanan ne de aldatan olacağız' anlayışına sıkı bağlı kaldık. Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar da kendi kazdıkları kuyulara düştüler. Türkiye'de tüm sermayesi yalan ve aldatmaya kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya darbecilerden ya vesayetçilerden ya emperyalistlerden, son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor. CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor? 'Gerçek niyetinizi saklayın' diyor. 'Konuşmayın ki tepki almayın' diyor. 'Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım' diyor. 'Susun ki yüreğinizden vatandaş haberdar olmasın' diyor. Yani 'Seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın, sahte olun' diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Akla bakar mısınız? Parti yöneticilerine 'Millete saygılı olun' demiyor da 'Riyakarlık yaparak milleti kandırın' diyor. Teşkilatlarına 'dürüst davranın' demiyor da 'Seçime kadar maskelerinizi takın ve sakın çıkarmayın' diyor. Ne yapsalar boş. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor. Niyetlerini ve taktiklerini kendi ağızlarından ikrar etmelerinden biz memnuniyet duyduk. Sandıkta hesap verecekleri gün yaklaştıkça ayakları titremeye başladı."

'YALAN YUVA YAPMIŞ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ile ittifak yaptığını söyleyerek, “Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşturacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı, önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan 'Bizim DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir" diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yılki büyüme rakamlarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken, milli gelirimiz ne oldu? 1,1 trilyonu ve kişi başına milli gelirimiz ne oldu, 13 bin doları aştı. Nereden nereye tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme ekibi sayesinde istihdamda, üretimde, ihracatta, turizmde her yıl yeni rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşın yaşadığı zorlukları görmezden gelmediklerini de ifade eden Erdoğan, tüm zorlukları çalışarak geride bırakacaklarını söyledi.

'ANTALYA BÖYLE ZÜBÜK SİYASETİNE GELMEZ'

"Her kim karşımıza çıkıp atıp tutuyorsa bilin ki size bir şey vermediği gibi elinizdekinden de edecektir" diyen Erdoğan, “Antalya böyle zübük siyasetine gelmez. Son 21 yılda Antalya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 304 milyar lira tutarında yapıldı. CHP'nin burada bir yatırımı var mı ya, yok. Yaparsak yine biz yaparız. Eğitimde 10 bin 450 adet derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayımızı 5'e yükselttik" dedi.

ANTALYA YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya yapılan yatırımları da anlattı. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere 116 spor tesisi yaptıklarını, sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahiplerine 9 milyar lira kaynak aktardıklarını ifade eden Erdoğan, “1500 yataklı şehir hastanesi başta olmak üzere toplamda 3 bin 497 yataklı 66 sağlık tesisi yaptık. Aksu ve Manavgat hastanelerinin de olduğu 1050 yataklı sağlık tesislerimizin yapımı devam ediyor. Antalyamızda riskli yapı olarak tespit edilen 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 6 millet bahçesi projemizden 4'ünü tamamladık. 17 adet atık su arıtma tesisiyle ancak belediye nüfusunun yüzde 17'sine hizmet veriliyordu. Şimdi tamamına hizmet veriliyor. Normalde büyükşehir belediyesinin hizmetinde olan yerlerde turizm yara almasın diye biz yapıyoruz" diye konuştu.

Antalya-Alanya otoyol projesinin inşasına yakında başlanacağını da söyleyen Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağı alana hareket etti.

MİTİNG ALANINDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kentin 19 ilçesinden vatandaş geldi. Geldikleri illere ait flamalarla miting alanında bekleyen bazı kişilerin elinde AK Parti, bazılarında ise MHP'nin flamalarının yer aldığı görüldü. Erdoğan kürsüye çıkana kadar seçim şarkıları çalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanına helikopterle geldi. Skorsky helikopter eşliğinde Cumhurbaşkanlığına ait iki helikopter miting alanının yanındaki çim sahaya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binerek bir süre bekledikten sonra konuşma yapacağı alanın girişine kadar geldi ve kürsüde vatandaşa hitap etti. Erdoğan konuşmasında, alana 80 bin kişinin geldiğini söyledi.