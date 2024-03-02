6'ncı kıtada uçuşlara başladı

THY'nin Avustralya kıtasındaki ilk nokta olarak Melbourne şehrini uçuş ağına ekledi. Havayolu şirketi bu kıtaya gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı- Singapur Changi Havalimanı- Melbourne Havalimanı olarak icra edecek. THY, 346'ncı uçuş noktası olan Melbourne seferiyle buraya sefer gerçekleştiren tek Avrupalı havayolu şirketi oldu. Yolcular, 19 Ocak-15 Nisan 2024 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle 1 Mart-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’dan Melbourne’e 1199 USD’den, Melbourne’den İstanbul’a ise 999 USD’den seyahat edebilecek.

İSTANBUL'U 6'NCI KITAYLA BULUŞTURDUK

Hat açılışına özel değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat” Bugün, bizim için önemli bir gün. Altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttüğümüz Avustralya kıtasına ulaşma hedefimizin ve İstanbul'u dünyanın 6.kıtası olan Avustralya ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Melbourne uçuşları yalnızca Asya-Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya insanlarını ve kültürlerini birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımız altındaki 130’uncu ülke ve 6’ıncı Kıta oluyor. Benzersiz uçuş ağımız ile misafirlerimize dünyayı keşfetme imkânı tanırken, hizmet kalitemizi de kıtalararası yaymaya ve geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.