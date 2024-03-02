Altınok, Etimesgut'ta ulaşım sorunu yaşandığını belirterek, metro ağını Bağlıca'ya kadar uzatacaklarını belirtti. Etimesgut'un güzel ve modern bir mekan olduğunu aktaran Altınok, "Belediye başkanının vizyonu, şehre yansır. Şehir, belediye başkanının aynasıdır. Burada Türk Tarihi Müzemizi gezdik. Çok modern spor tesisleri var. Büyükşehir'in, Etimesgut'a bu ölçüde yaptığı bir tane modern yüzme havuzu var mı? Her mahalleye kreş sözü vermişlerdi, var mı kreş? Lafa geldiğinde 'Milliyetçiyim' diyor, ne olduğu belli olmuyor. 'İHA'larınızı, SİHA'larınızı, TCG Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' diyordu. Bu TCG Anadolu gemisi, İHA, SİHA başka bir ülkenin mi? Yunan'ın mı bunlar? Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Zerre milliyetçi olan birinin böyle bir üslubu olamaz. Çıkıyor, 'Selahattin Demirtaş çıkmadı’ diyor, bunları da geveleyerek söylüyor. Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizindir. Ayrım yapan vatan hainidir, kalleştir. Bunları söylemiş, artık seçime 2,5 ay kalmış; Keçiören'e gelip, 'Ben Türk milliyetçisiyim, PKK şöyle, PKK böyle' diyor. Senin hangi dediğine inanacağız? Döneme göre, zamana göre bukalemunca bir siyaset izlemiş" dedi.

'ACİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARINI YAPMALIYIZ'

Daha sonra Çankaya ilçesindeki 'Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden ve burada da vatandaşlara seslenen Altınok, "Emek eskidi, Bahçelievler eskidi. Doğru mu? Doğru. Ne lazım? Yenilemek lazım. İnsanlar gibi binalar da yaşlanıyor. 6 Şubat depreminden ders almalıyız ve acilen Ankara'da kentsel dönüşüm planlarını yapmalıyız. Eskiden, 'Çankaya Belediyesi CHP'li, Büyükşehir Belediyesi AK Parti'li bundan dolayı planlar olmuyor' diyorlardı. Şimdi ne oldu? Beş yılda Çankaya'da, Ankara'da yaptıkları bir tane kentsel dönüşüm planı yok. İnsanımızın can güvenliği, mal güvenliği her şeyden önemlidir. Yani insanımızın ne canına, ne malına değer, kıymet verilmemiştir" ifadelerini kullandı.