Ankaragücü evinde berabere kaldı

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir – Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Kazımcan Karataş, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Bassogog (Dk. 69 Rodrigues), Pedrinho (Dk. 43 Bahadır Güngördü), Chatzigiovanis (Dk. 46 Flips), Sowe (Dk. 87 Macheda)

İSTANBULSPOR: Alp Arda – Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa (Dk. 76 Duhaney), Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar (Dk. 87 Coly), Mamadou (Dk. 87 Vefa Temel), Jackson (Dk. 86 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 43 Emrehan Gedikli)

GOLLER: Dk. 53 Bassogog (MKE Ankaragücü) - Dk. 45+8 Loshaj (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Ertaç Özbir (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Pedrinho, Atakan Çankaya, Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Rodrigues (MKE Ankaragücü) - Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 53'üncü dakikada Christian Bassogog kaydetti. İstanbulspor'un maçtaki tek golü ise 45+8'inci dakikada Florian Loshaj'dan geldi.

15’inci dakikada Mamadou'nun ara pasıyla topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına uzanarak topu kurtardı.

38’inci dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

45+8’inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şut ağlara gitti: 0-1.

İstanbulspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

53’üncü dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Bassogog, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-1.

79’uncu dakikada Flips'in sol kanattan yaptığı ortada savunmanın ters vuruşunda top az farkla kornere gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.