- Ekonomi

"Ekonomide dengelenme devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor" dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Orta Vadeli Program'ın çalıştığına işaret eden Şimşek, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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02 Mar 2024 - 16:21 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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