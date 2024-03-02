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Arazi anlaşmazlığı can aldı

Aydın Çine'de, 44 yaşındaki Mehmet A., 49 yaşındaki kuzeni Ali A.'yı öldürdü.

Arazi anlaşmazlığı can aldı mask
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Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet A. ile Ali A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. av tüfeği ile Ali A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A., suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali A.'nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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02 Mar 2024 - 16:17 DHA Aydin/ Çine- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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