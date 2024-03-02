Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt

CHP ve Özgür Özel'e eleştiri yönelten Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, kuran kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Kurum, miting konuşmasında yerel seçim çalışmaları, vaat ve projelerine değinirken, dün Gazze konulu konuşması üzerinden CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"KALKMIŞ BİZE ÇAPTAN BAHSEDİYOR"

Kurum, "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar; İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; bu milletin değerlerinin düşmanı, kuran kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin. Deprem üzerinden oraya geldiler kirli bir siyaseti yaptılar, kirli siyaseti üreten sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen. Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA KOLTUĞUNDAN OLACAK"

"Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsızlar biliyor musunuz?" ifadesini kullanan Kurum, "Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan; seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu. Bunların şimdi öyle bir kafaları karıştı ki. Sultangazi'yi görünce, burada bu coşkuyu görünce. Hangi polemiği girsek de gündemi değiştirsek diye bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri var, kendi gelecekleri var. Ama siz hiç endişe etmeyin. Biz bu milletin değerlerinin hasmı olan bu adamların, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına sizleri terk etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Avrupa'ya gidip ' Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.