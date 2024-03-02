Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Vali Osman Varol'u ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Bolat, daha sonra bir otelin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada iş insanlarına hitap eden Bakan Bolat, depremin etkilediği 11 ilde 6,7 milyar TL kredi kullanıldığını belirterek, “Devletimizin, hükümetimizin bakanlıklar çerçevesindeki bütün organları kendi ilgi alanlarındaki bölgeye yönelik desteklerini bir yıldan fazla süredir devam ettirmektedirler. Halkbank üzerinden esnaflarımıza biz finansman destek paketlerini yoğun bir şekilde sağladık. Adıyaman'a 1 yıl içinde 937 milyon lira kredi kullandırıldı. 11 deprem vilayetinde ise toplam 6,7 milyar lira kullandırıldı" diye konuştu

'2022 ŞUBAT AYINDA İHRACAT REKORU KIRILDI'

Konuşmasının devamında dış ticaret rakamlarını açıklayan Bolat, Şubat ayında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Şimdi size sevindirici haberleri paylaşacağım. 2024 yılı Şubat ayı dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracatımız Allah'a şükürler olsun ki; yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık. Burada şöyle bir eleştiri gelebilir; 'Şubat ayı 29 gün çekti bir gün fazlanız vardı, ondan mı böyle oldu' diye. Onu da size ifade edeyim; şubat ayının ilk 28 günü itibarıyla baktığımızda da ihracatımız yüzde 7,8 artış göstererek 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 2022 Şubat ayı 19,6 milyar dolar ile rekor yılıydı. Bu yıl onun da üzerinde bir artışla hamdolsun Şubat ayını 28 günde rekor kırarak kapattık ama 4 yılda olan takvimi değiştirecek halimiz yok, takvimi biz değiştiremeyiz. Şubat ayında ithalatımız da aynı şekilde oldu, bir gün fazla oldu ama hamdolsun 29 günlük ithalatımızda yüzde 8,5'luk azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarı. İkisinin dengesinde ne oldu dış ticaret açığımız, ocak ayında yüzde 48 azalmış 6,2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi, buda sevindirici bir rakam."