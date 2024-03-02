Suat Kılıç, Tunahan'ı ziyaret etti

Bağlum'da geçen yıl aralık ayında okula giderken sokak köpeklerinin saldırısı ile ağır yaralanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servise alınan Tunahan Yılmaz, taburcu edileceği günü bekliyor.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Suat Kılıç, Tunahan Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Kılıç, doktorlardan ve babası Halil Yılmaz'dan sağlık durumu ili ilgili bilgi aldığı Tunahan'a hediye verdi.

'SOKAKLARDA BİR TEK BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANI KALMAYACAK'

Kılıç, ziyaret sonrasında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geçerek, açıklama yaptı. Kılıç, başıboş sokak köpeklerinin yılların problemi olduğunu belirterek, "Bugün Hacettepe Hastanesi'nde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi sevgili Tunahan'ı ziyaret ettik. Tunahan'ın hastanedeki 85'inci günü ve daha kaç gün hastanede kalacağına ilişkin sağlık görevlileri de bir bilgi veremiyor. Çünkü Tunahan'ın vücudundaki yaralar iyileşmedi. Arka planda görülen başıboş sokak köpekleri, belki de Tunahan'a saldıran köpek çetesinin üyeleri. Elbette ki hayvanlar da candır, Allah'ın yarattıklarıdır. Elbette ki uygun koşullarda hayvanların da canını korumak lazımdır. Yeniden Refah Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk 6 ayda sokakları yürünebilir hale getirecek. İlk 1 yılımızda sokaklarda başıboş bir tek sokak hayvanı kalmayacak" dedi.

3 aşamalı bir plan uygulayacaklarının altını çizen Kılıç, "Birinci adım, Büyükşehir Belediyesi ve hangi partili olursa olsun bütün ilçelerimizde eş zamanlı ve etkin kısırlaştırma programı uygulayacağız. İkinci adım, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlere sahiplendireceğiz. Üçüncü adım, belediyelerin eliyle hayvan haklarına saygılı barınak alanlarını genişleterek, büyüterek, çoğaltarak sokaktaki başıboş sokak köpeklerini barınaklara almak suretiyle sokakları asli misyonuna döndüreceğiz. Nedir sokakların asli misyonu? Çocuklar okula gidebilsin, çıkıp oynayabilsin, kadınlar ya da çalışanlar 06.30, 07.00'de okul ya da iş yeri servisine yürüyerek gidip, rahatlıkla binebilsin" diye konuştu.

'BAŞKENT SOKAKLARINA ÇIKILAMAYAN BİR YER OLMAYACAK'

Suat Kılıç, hayvansever derneklerine çağrı yaparak, "Hiç kimse hayvanseverlik kisvesi altında çocukların saldırıya uğramasını masumlaştırmaya, meşrulaştırmaya kalkmasın. Hayvansever dernekleri arzu edenler gelebilir; kendilerine Tunahan'ın hastanede yaşadığı acılara ilişkin görüntüleri cep telefonumdan izletebilirim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, sokaklarına başıboş sokak köpekleri nedeniyle çıkılamayan bir yer olmaktan çıkacaktır. Bunu Yeniden Refah Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlayacak" dedi.