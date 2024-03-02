Türkiye, 24'üncü basamakta kaldı

FIBA, kıtasal kupa elemelerinin şubat ayında oynanan ilk penceresinin ardından dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en yüksek sıçrayışı Sırbistan ve Letonya yaparken EuroBasket 2025 Elemeleri’nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24’üncü sıradaki yerini korudu.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk üç sıra da aynı kaldı. Sıralamada ilk sırada ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada Almanya yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde daha üst sıralardaki takımlara karşı iki galibiyet alan Sırbistan ise Asya Kupası Elemeleri’nde daha alt sıralardaki takımlara karşı iki galibiyet alan Avustralya’nın üstüne çıkarak dördüncü oldu. Avrupa kıtasında yer alan Letonya ise dünya ikincisi İspanya ve Slovakya karşısında iki galibiyet alarak iki basamak yükseldi ve 6’ncılığa yerleşti.

FIBA dünya sıralamasında ilk 20 sıra ve Türkiye'nin yeri şu şekilde:

1. ABD 784,8 puan

2. İspanya 773,9 puan

3. Almanya 759 puan

4. Sırbistan 757,9 puan

5. Avustralya 756,3 puan

6. Letonya 750,6 puan

7. Kanada 746,2 puan

8. Arjantin 743,2 puan

9. Fransa 737,1 puan

10. Litvanya 713,1 puan

11. Slovenya 703,6 puan

12. Brezilya 660,4 puan

13. İtalya 655,7 puan

14. Yunanistan 641,6 puan

15. Polonya 611,7 puan

16. Porto Riko 608,4 puan

17. Karadağ 607,7 puan

18. Çekya 560,5

19. Dominik Cumhuriyeti 556,3 puan

20. Finlandiya 537,4 puan

24. Türkiye 444,7 puan