Otomobilin içerisinde ölü bulundu

Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri 34 VOM 10 plakalı otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan’a ait kimlik olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan’ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan’ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Volkan Ayhan’ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.