02 Mar 2024 - 14:49- Asayiş G:

Otomobilin içerisinde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler’de park halindeki bir otomobilin içerisinde, başından vurulmuş bir kişi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin içerisinde ölü bulundu mask
Otomobilin içerisinde ölü bulundu
Otomobilin içerisinde ölü bulundu
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Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 34 VOM 10 plakalı otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan’a ait kimlik olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan’ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan’ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Volkan Ayhan’ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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02 Mar 2024 - 14:49 DHA İstanbul/ Bahçelievler- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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