Tarlaya domuz sürüsü girdi

Bismil ilçesinin kırsal Kazancı Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasını sürmeye giden kişi, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarladan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.