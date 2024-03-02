Tarlaya domuz sürüsü girdi

Bismil ilçesinin kırsal Kazancı Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasını sürmeye giden kişi, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarladan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.