Pasaport Pizza’nın Kurtuluş şubesi hizmete açıldı

Cafer KÜLAHLIOĞLU

Pasaport Pizza’nın Kurtuluş Şubesi görkemli bir açılışla hizmete girdi. Açılış dolayısıyla bir açıklama yapan Pasaport Pizza’nın Kurtuluş şubesi sahibi Hüseyin Gültekin, Ankara’lılara hem sağlıklı hem lezzetli pizza servisi yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Ankara halkının hem cebini, hem midesini, hem de keyfini düşünüyoruz. En uygun fiyatlarla sağlıklı pizzalar üretme konusunda iddialıyız. Başkent halkına hizmet vermekten hem heyecan hem de büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara’da yaşayan tüm misafirlerimizi hem cep yakmayan hem de mide yakmayan pizza çeşitlerimizden tatmak için yeni açtığımız Pasaport Pizza Kurtuluş şubesine bekliyoruz” dedi.

Ankara’da 12’nci şubesini Kurtuluş semtinde hizmete sunan Pasaport Pizza’nın Türkiye’deki şube sayısı ise 260’a ulaştı.. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, şube sahibi Hüseyin Gültekin, Mehmet Zeki Ulutaş, Bayram Gültekin ve davetlilerin yanı sıra İstanbul’dan gelerek büyük jest yapan İstanbul Şubelerinin emektarları Deniz Parlak ve Ömer Ulutaş’ın katıldığı açılışta ayrıca Zafer Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, www.zafergazetesi.org internet haber sitesi Yazı İşleri Müdürü Turan Sapaz’da hazır bulundu.

“ HER SENE EN İTİBARLI MARKA SEÇİLİYORUZ”

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, kooperatif anlayışıyla ilerlediklerini vurgulayarak Paramız da burada kalıyor, hem de istihdam yaratıyoruz. .Bizim ürünlerimiz her gün taze hamurla restoranda hazırlanıyor. Sabah günlük taze hamur hazırlandığı için lezzet üst seviyede. Tüm kullandığımız ürünlerimiz yerli. Bu sayede yerli üreticilerimiz de kazanmış oluyor. Diğer markaların çoğu donuk hamur gönderip orada değişik katkı malzemeleri ile hazırlanıyor. Ama bizim doğal ürünlerimiz ve her şey taze olduğu için sağlığınıza zarar vermiyor. Ayrıca midenizi yakmıyor. Türkiye'nin en büyük yerli pizza markasıyız. Her sene en itibarlı marka seçiliyoruz. Tamamen yerli sermaye kullanıyoruz. Yabancı bir kuruş yok. Tamamen esnaf mantığı. En önemli özelliğimiz kooperatif mantığıyla ilerliyoruz. Ürünleri kooperatif gibi yerleşip tüm Türkiye'de esnaf mantığıyla çalışan en büyük markayız. Bütün ciro bayide kalıyor.” şeklinde konuştu.



Donuk hamurla servis yapmak yerine her gün restoranda taze hamurla pizzalarını servise hazırlayan Pasaport Pizza, insan sağlığını gözetiyor. Diğer pizza markalarının tüketildiğinde mide yanması gibi şikayetlerin oluşmasına rağmen, Pasaport Pizza’yı 7’den 70’e herkes güvenle tüketebiliyor.

“ARTIK DÜNYAYA YAYILMAK İSTİYORUZ”

Özdemir, bu mesleğinden önce emekli deniz subayı olduğunu aktararak şöyle devam etti: “Ben emekli deniz subayım. 2017'de deniz kuvvetlerinden emekli oldum albay rütbesiyle. Bu şirketin başına geldim yönetim kurulu başkanı olarak. Özel hayatta, sivil hayatta da askerlerin başarılı olacağını gösterdim. Deniz kuvvetlerinin bütün personeli benimle gurur duyuyor. Ondan da çok mutluyum. Bütün arkadaşlarım sürekli beni ziyarete geliyor. Başarının sırrı her şeyden önce çok onurlu bir mesleğimiz vardı. Herkese güven veren bir meslekti. Ben burada da en büyük yaptığım şeylerden birisi güven vermek. İnanmak ve inandırmak. Gerçekten markanın çok değerli olduğuna inanıyorum. İnandığınız zaman çok rahatlıkla inandırabiliyorsunuz, güven verebiliyorsunuz. Amaç Türkiye'de bu kooperatif zinciriyle Türkiye'deki en büyük marka olmak büyük bir ayrıcalık. Global devlerle zaten mücadele ediyorsunuz. Onlara rahatlıkla rekabet edebiliyorsunuz. Onları geçmek en büyük hedefimiz. Artık dünyaya da yayılmak istiyoruz. Bulgaristan'la ilgili projelerimiz var. İngiltere'yle ilgili projelerimiz var. Buraya Türkiye'den para götüren değil, Türkiye'ye para getiren bir marka olmak istiyoruz.”

PASAPORT PİZZA’YA YURT DIŞINDAN BÜYÜK TALEP VAR

İlerleyen süreçlerde dünyaya yayılma planı olduğunu kaydeden Genel Müdür Özdemir, “Dünyada bizim gibi kooperatif gibi büyüyen bir pizza örneği yok. İngiltere'de Türk pizzacıları gezdim. Her lokasyonda Türk pizzacı var. Yani bir tedarik zinciri kurup standartlaşmak, markalaşmak istedik. Bulgaristan'da da Türkiye'de işletme sahipleri var. Eğer İngiltere'de başarılı olabilirsek Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, diğer ülkede Türkler Avrupa'ya yayılmış. Hepsi aslında esnaf. Küçük küçük işletmeleri var. Bir Türk markası gidip tek çatı altında toplarsa, ürünü tek yerden alırsa daha rahat rekabet edebilir. Daha sağlıklı, herkese güvenilir. Biz burada Türkiye'de bunu sağladık. Çok rahat anlatabildik. İngiltere'de ben yaklaşık 20 tane pizzacıyla görüştüm. Hepsi çok istekli, çok talepleri var. Bakalım önümüzdeki aylardan yine bir daha gidip tekrar artık başlatmak istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.