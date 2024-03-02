İstanbul Sultangazi'de huzur denetimleri yapıldı

Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Sultangazi'de Gazi, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahallelerinde 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla huzur denetimleri yapıldı.
Denetimlerde 1199 kişiye GBT yapıldı. 356 araç, 48 motosiklet sorgulandı ve 19 umuma açık yer denetlendi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.
1 hafta süren denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken uyuşturucu madde imal ve ticaret,uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak ve satın almak suçlarından toplam 33 kişiye işlem yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 6 kişi tutuklandı.
Ayrıca kasten öldürme şüphelisi bir kişi de gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.