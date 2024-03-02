Galatasaray liderliğini sürdürmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra lige dönen Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle ligdeki uzun süredir yenilmezliğini devam ettirerek, şampiyonluk yolunda hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda hedef derbi maçta Beşiktaş’ı mağlup ederek siyah-beyazlı takımın 2016’da yenilenen stadındaki ilk galibiyetini almak.

LİGDE 15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de bu sezon tek mağlubiyetini Hatayspor'dan alan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar son 8 karşılaşmada da galip geldi.

GALATASARAY, İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş’ı mağlup ederek siyah-beyazlı takımın 2016’da yenilenen stadındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Tüpraş Stadyumu açıldığı günden bu yana deplasmanda kazanamıyor. Galatasaray, bu süreçte Beşiktaş ile 7 kez karşı karşıya gelirken sadece 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yenilenen stattaki ilk derbi 2-2 sona ererken sonrasında oynanan 6 müsabakada siyah-beyazlılar sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 4 gol kaydederken kalesinde ise 14 gol gördü.

Lider Galatasaray, yarınki derbide rakibini mağlup ederek Tüpraş Stadyumu’ndaki ilk 3 puanıyla tanışmak istiyor.

ASLAN SAVUNMASIYLA ÖN PLANDA

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 27 müsabakada 57 gol atarken, kalesinde de 15 gol gördü. Aslan, savunmadaki bu istatistiğiyle Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.

MAURO ICARDI, BEŞİKTAŞ DERBİLERİNİ SEVİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 maçta da gol atarken, 5 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan derbi maçta takımın galibiyet gollerinin altına imzasını atmıştı.

31 yaşındaki golcü futbolcu, hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbeden dolayı yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçında bu yüzden oynayamadı. Icardi'nin derbide sahada olması bekleniyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in derbide olup, olmayacağı ise son antrenmandan sonra belli olacak.

MUHTEMEL 11

Sarı-kırmızılıların derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıkması bekleniyor.