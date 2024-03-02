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1’i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı

Elazığı’da, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1’i terör örgütü DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü, yakalanarak tutuklandı.

1’i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı mask
1’i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı
1’i DEAŞ üyesi 15 firari hükümlü tutuklandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, 1’i terör örgütü DEAŞ üyesi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü, yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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02 Mar 2024 - 13:24 DHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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