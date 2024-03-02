- Asayiş

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı mask
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 59 AIT 523 plakalı TIR arıza nedeniyle sağ şeritte durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan 34 SN 8151 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. (53) arkadan TIR'a çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Ö.'nün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle duran trafik kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olay yerinde bulunan Karayolları ekipleri yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı.

# istanbul, büyükçekmece, Otomobil, TIR, Kaza, Polis, ISE, edildi, saat, olay, Sağlık

02 Mar 2024 - 13:12 DHA İstanbul/ Büyükçekmece- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL