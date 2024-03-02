76 ton sahte gübre bulundu

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği bilgisiyle, operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, 2 TIR'daki aramada 76 ton sahte gübre ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.