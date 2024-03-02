Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı

Polise başvuran bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini arayıp polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon ve banka hesaplarından dolandırıcılık olayının şüphelisi 5 kişiyi belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla, vatandaşlara suçlamalar yöneltip para alarak dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde cep telefonları, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.