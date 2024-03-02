Mehmet Altınöz projelerini açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılımıyla İstanbul’da projeler ve aday tanıtım toplantısı düzenlenecek. Program ‘İstanbul’da Son Söz, Mehmet Altınöz’ mottosuyla bu akşam saat 19.00’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilecek.