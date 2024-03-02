- Siyaset

Mehmet Altınöz projelerini açıklayacak

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, projelerini ve İstanbul vizyonunu, aday tanıtım toplantısında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde duyuracak.

Mehmet Altınöz projelerini açıklayacak mask
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılımıyla İstanbul’da projeler ve aday tanıtım toplantısı düzenlenecek. Program ‘İstanbul’da Son Söz, Mehmet Altınöz’ mottosuyla bu akşam saat 19.00’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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02 Mar 2024 - 12:25 DHA İstanbul- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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