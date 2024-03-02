Mehmet Altınöz projelerini açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılımıyla İstanbul’da projeler ve aday tanıtım toplantısı düzenlenecek. Program ‘İstanbul’da Son Söz, Mehmet Altınöz’ mottosuyla bu akşam saat 19.00’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.