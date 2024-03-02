Sultangazi'de akıl almaz olay

Olay, dün 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. 34 HL 460 plakalı cip ile sokak sokak gezen bir grup şüpheli, otomatik silahla havaya rastgele ateş açmaya başladı. O sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelileri gördü ve "Dur" ihtarında bulundu. Ardından araçlarıyla kaçmaya başlayan şüpheliler ile olayı gören polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında da ateş etmeye devam eden şüpheliler, araçlarıyla aynı sokağa tekrar girdikleri sırada 34 BCP 489 plakalı otomobile ardından kaldırıma çarparak kaza yaptı. Şüpheliler, araçlarını ve silahı bırakarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olay yerine inceleme yapmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler şerit çekerek inceleme yaptı. Çok sayıda boş kovan bulan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda şans eseri atılan kurşunlar kimseye isabet etmedi. İncelemelerin ardından araç çekici ile emniyete çekildi.

Olayla ilgili kaçan 3 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alındı.