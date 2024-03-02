Pınar Karşıyaka'dan efsane dönüş

Ara sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda Bursaspor'u 34 sayı farkla 102-68 yenen Karşıyaka, gövde gösterisi yaptı. Ligde 21 haftada 14 galibiyete ulaşarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Yunanistan'da Peristeri deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde de moral depoladı.

Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, Bursa galibiyeti sonrası, "Maçın başından sonuna kadar öncelikle savunma kısmını, daha sona hücumdaki akıcılığımızı ve paylaşımımızı kaybetmedik. İlk yarıda belki 49 sayı attık ama yaptığımız savunma bizim için önemliydi. Planlarımızda açık sahayı vermememiz gerekiyordu, bunu ilk yarı başrabildik ve dolayısıyla oyunun kontrolünü de ele aldık. Bütün maçı kontrol altında tutarak rahat ve önemli bir galibiyet aldık. Ligde herkes herkesi yenebiliyor, deplasmanda kazanılan maçlar bu yüzden değerli. Benim için yaptığımız savunma çok kıymetli. Özellikle Furkan'ın milli aradan sonra buraya verdiği katkı çok önemli" dedi.