Emekli doktorun ilginç koleksiyonu

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışırken 4 yıl önce emekli olan Anestezi Uzmanı Doktor Haluk Gümüş, 30 yıllık meslek hayatı boyunca oyuncak ambulans biriktirdi. Gümüş, gittiği seyahatler, katıldığı müzayede ve mezatlar, antika pazarlarından aldığı oyuncak ambulanslarla dev bir koleksiyon oluşturdu. Gümüş'ün evinde yaklaşık 1000’e ulaşan koleksiyonunda Sovyetler Birliği döneminden, James Bond filmlerinde kullanılan ambulansların oyuncaklarına kadar birçok çeşitte ambulans yer alıyor. Gümüş’ün en büyük hayali koleksiyonunu bir sağlık müzesinde sergilemek.

Gümüş, mesleği nedeniyle ambulanslara merakı olduğunu söyleyerek, "1838’te ilk ambulans Chicago’da yürürlüğe giriyor. O zamandan beri de tıp ve sağlığın aslında en önemli gereçlerinden biri olmuş. Bu merakım bu koleksiyonun ortaya çıkmasına yol açtı. Mezatlardan, müzayedelerden ve antika pazarlarından topluyorum. Hemen hemen gitmediğim antika pazarı Türkiye’de yoktur. İnternette yapılan müzayedeleri de takip ediyorum. Helikopter ambulanslar, hava ambulansları, çok lisanslı ambulanslara kadar, Sovyetler Birliği döneminden kalan ambulans oyuncaklardan bizim teneke ambulanslara kadar, bebek ambulanslarına kadar çok çeşitli ambulanslar var. Mesela ‘Majorette’ diye çok ünlü bir Fransız oyuncak markası vardır, onun ambulanslarından da var çeşitli şekillerde. James Bond filmlerinde geçen bir ambulansın oyuncak figürü de yine koleksiyonumda yer alıyor. Bir ambulansı da İsveç’ten kızım getirdi" dedi.

Gümüş, amacının koleksiyonunun bir Tıp ve Sağlık Müzesi’nin bölümünde değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Bunun için de 4-5 senedir çaba gösteriyorum çeşitli vesilelerle. Fakat şimdiye kadar gerçekleşemedi maalesef. Ama bu müzenin bir bölümü olarak yer alması en büyük idealim, en büyük amacım olacak. Ankara’da böyle bir müze yok; Bursa’da var, İstanbul’da var, Edirne’de var Tıp ve Sağlık Müzeleri ama Ankara’da yok. Aslında bunu da bu nedenle çok istiyorum" diye konuştu.