Avcılar'da yol verme tartışması

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Cihangir-Başakşehir Şahintepe seferini yapan 34 TP 7923 plakalı İETT otobüsü Fatih Sokak'tan dönerken. A.K. yönetimindeki otomobil önündeki aracın yol vermemesi nedeniyle ilerleyemedi. Trafik bunun üzerine durdu. Otobüs şoförü yolun açılabilmesi için beklemeye başladı. Yolculardan biri otobüsten inerek çocuk doktoru olan sürücü A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süreye büyüyünce yolcu A.K.'yi yumruklamaya başladı. Çevredekiler araya girmesiyle kavga son buldu. Sürücüye saldıran kişi ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzü kanlar içerisinde kalan ve doktor olduğu belirlenen A.K., Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.