- Asayiş

Avcılar'da yol verme tartışması

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsünde seyahat eden bir yolcu, yol vermemekle suçladığı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne yumruk atarak yaralayan yolcu ise olay yerinden kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da yol verme tartışması mask
Avcılar'da yol verme tartışması
Avcılar'da yol verme tartışması
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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Cihangir-Başakşehir Şahintepe seferini yapan 34 TP 7923 plakalı İETT otobüsü Fatih Sokak'tan dönerken. A.K. yönetimindeki otomobil önündeki aracın yol vermemesi nedeniyle ilerleyemedi. Trafik bunun üzerine durdu. Otobüs şoförü yolun açılabilmesi için beklemeye başladı. Yolculardan biri otobüsten inerek çocuk doktoru olan sürücü A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süreye büyüyünce yolcu A.K.'yi yumruklamaya başladı. Çevredekiler araya girmesiyle kavga son buldu. Sürücüye saldıran kişi ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzü kanlar içerisinde kalan ve doktor olduğu belirlenen A.K., Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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02 Mar 2024 - 11:53 DHA İstanbul/ Avcilar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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