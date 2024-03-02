Futbol maçlarının yayın hakları Digiturk'te kalıyor

Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için TFF tarafından süre verilmişti.

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon Dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon Dolar'da kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon Dolar'a (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.

Bugün 13.00'te sonlandırılması gereken ihale sürecinin TFF tarafından 14.00 gibi açıklanması bekleniyor. 80 Milyon Dolar olan yayın hakları bedeli bu şekilde sonuçlanınca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin çabaları sonucu kur farkıyla beraber yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak.