Sivas’ta vaşak görüntülendi

Nesli tehlike altında bulunan vaşak Sivas’ın Zara ilçesi Korkut köyü yakınlarına kadar indi. Bölgeden geçen ilçede yaşayan Birkan Bozkurt, dağda gezen vaşağı, cep telefonu ile görüntüledi. Dağlık arazide kayaların arasında gezinen sol arka bacağından yaralı olan vaşak, daha sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzakta ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşakların genelde Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yayılım gösterdiği biliniyor.