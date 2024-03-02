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Köprüde asılı kaldı, böyle kurtarıldı

ABD’nin Kentucky eyaletinde trafik kazası sonucu köprüde baş aşağı asılı kalan TIR’ın kadın şoförü, itfaiyenin vinç yardımıyla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı

Köprüde asılı kaldı, böyle kurtarıldı
Köprüde asılı kaldı, böyle kurtarıldı
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Louisville kentinde dün meydana gelen olayda, nehirden 23 metre yükseklikteki Clark Memorial Köprüsü’nde meydana gelen trafik kazası sonucu bir TIR köprüde baş aşağı asılı kaldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, TIR’ın nehre düşme tehlikesini hızlıca değerlendirerek sürücü bölmesinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Köprüye vinç kurarak halatla sürücü bölmesine ulaşan itfaiye eri Bryce Carden, kadın şoförü kurtardı.

40 DAKİKADA KURTARILDI

İtfaiye yetkilileri olayla ilgili “(Ekip) hızlı ve ustaca manevralarıyla yaklaşık 40 dakikada mağduru güvenli bir şekilde kurtardı. Bugün operasyona katılan tüm üyelerle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardığınız için teşekkür ederiz!” açıklamasını yaptı.

İtfaiyenin operasyonu basında ‘kahramanca’ olarak nitelendirilirken Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg ise “Louisville Şehri adına, bugün olay yerine koşan ve Clark Memorial Köprüsü'ndeki kamyon sürücüsünü cesurca kurtaran itfaiyeci Bryce Carden'a ve diğer ilk müdahale ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. O, kahramanca çabalarınız sayesinde hayatta” dedi.

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02 Mar 2024 - 10:58 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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