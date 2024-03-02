Otomobilin tavanından düştü

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi. Otomobilin hareket etmesinden 40 saniye sonra dengesini kaybeden T.Ç., düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans sevk edildi. T.Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.