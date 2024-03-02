Eşi ve kayınpederini öldürdü

4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse ile eşi Bilge Köse, geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmasının ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü, adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından 27 KE 244 plakalı aracıyla adliyeden ayrıldı. Onları takip eden Mertcan Köse, Atakent Mahallesi'nde baba ile kızının önünü otomobiliyle keserek av tüfeğiyle ateş açtı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği saldırıda, Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı. Yaralanan baba ve kız, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalandı. İfadesinde mahkemenin çocuklarının velayetini anneye vermesini hazmedemediği için cinayeti işlediğini söyleyen Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse ile hayatını kaybeden baba ile kızın yakınları ve avukatlar katıldı.

Mertcan Köse savunmasında eşini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti. Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim. Olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittik. Bilge adliyede görünce bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı ve onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, sanık Mertcan Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.