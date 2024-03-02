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MSB: Çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi mask

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınakta; 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi" denildi.

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02 Mar 2024 - 10:50 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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