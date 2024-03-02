"Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum"

Mekselina Akan ve bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan Sabahattin Akan (37), 2018’de Adana’da evlendi. Akan çiftinin 2020’de üçüzleri Poyraz, Doruk ve Ege dünyaya geldi. Hamileliğin 30’uncu haftasında doğan üçüzler, yoğun bakıma alındı. Tedavilerinden sonra anne ve çocuklar taburcu edildi. Akan çifti, kısa bir süre sonra üçüzlerden Poyraz’ın hareket etmekte zorlandığını ve vücut gelişiminin kardeşlerinin gerisinde kaldığını fark etti. Doktor kontrolünden sonra Poyraz’a halk arasında beyin felci olarak bilinen, temel olarak kasların dokusunu, hareketini ve kişinin motor becerileri etkileyen serebral palsi teşhisi konuldu. Birkaç ay sonra Doruk’un da hareketlerinin yavaşladığını gören çift, ona da aynı hastalığın tanısının konulmasıyla yıkıldı.

VALİLİK ONAYLI YARDIM KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Mekselina Akan, yaptığı araştırmalar sonucu serebral palsi hastalarına kök hücre tedavisi uygulanabileceğini öğrendiğini söyleyerek, “Bu tedavinin Hindistan’da yapıldığını duydum. Fakat çocuklarımı burada bırakamayacağım için Hindistan’a gidemedim. Valilik onaylı kampanyamızı da başlattık. Çünkü çocuklarımın tedavisi için toplamda 1 milyon 800 bin lira gerekiyor. Ayrıca tedavinin ardından devamlı bir şekilde fizik tedavi almaları lazım” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMI AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUM’

Eşinin maaşının yanı sıra kendisinin de anahtarlık yapıp sattığını dile getiren Akan, “Çocuklarımın iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Ufacık da olsa o umut ışığının peşinden gideceğiz. Bu hastalıkla mücadele eden birçok çocuk, genç ve yetişkin var. Herkesin başına gelebilir. Farkındalık yaratmak istiyorum. Yardım kampanyamıza desteklerini esirgememelerini rica ediyorum. Ben Poyraz’ın hastalığını ilk duyduğumda duvarlar üzerime yıkıldı. Bitik bir haldeydim. Sağlıklı olan oğlum Ege de konuşamıyor. Bunları kabullenmek kolay olmadı. Ben bir anne olarak çocuk parklarını, okulları hiç sevmiyorum. Çünkü benim çocuklarım bunları yaşayamıyor. Elimden geldiğince onları ayağa kaldırmak istiyorum” dedi.