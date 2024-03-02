Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 29 Şubat'ta lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Asayiş
14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.