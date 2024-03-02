- Asayiş

14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı mask

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 29 Şubat'ta lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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02 Mar 2024 - 09:48 DHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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