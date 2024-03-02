Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Karababa Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Turan Kılıç'ın kullandığı 44 AEB 408 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.