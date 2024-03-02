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Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Turan Kılıç (68), hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti mask
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Kaza, dün akşam saatlerinde Karababa Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Turan Kılıç'ın kullandığı 44 AEB 408 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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02 Mar 2024 - 09:34 DHA Malatya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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