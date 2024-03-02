Türk parası değerini kaybetmeye devam ediyor. 2 Mart Cumartesi günü Dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 31,35'a yükseldi. Euro/TL kuru 34,03 Sterlin/TL kuru 39,68'yı gördü.
02 Mar 2024 - 09:23- Ekonomi Güncelleme:
1 Euro kaç TL oldu?
2 Mart Cumartesi gününden itibaren 1 Euro 34,03 TL oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.