Başkentte, 980 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 980 kişinin yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Şubat'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 34, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 301 ve ifadeye yönelik aranan 623 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.