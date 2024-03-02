Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. R.D, tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
02 Mar 2024 - 06:33- Asayiş Güncelleme:
Nevşehir'de silahlı kavga
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.