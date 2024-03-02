Nevşehir'de silahlı kavga

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. R.D, tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.