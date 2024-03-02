İstanbul’a enstrümantal saygı duruşu

Berlin’de yaşayan Müzisyen Özgül Akgül’ün geleneksel stildeki melodileri, elektronik müzikle harmanlayarak özgün bir müzik deneyimi sunduğu ilk albümü "Hediye" piyasaya sunuldu. Sanatçının kendi bestelerinin ve düzenlemelerinin yanı sıra geleneksel ezgilerin de yer aldığı ilk albümünde, albüme ismini veren "Hediye" şarkısı, Akgül'ün hem büyükannesine ve köklerine bir saygı duruşu sunarken hem de sanatçının İstanbul’a olan özlemini yansıtıyor. Enstrümantal tınıların dinleyici zaman zaman coştururken zaman zaman da duygusal yoğunluğa sürükleyeceği albüm bir yol arkadaşı niteliği taşıyor.

Göksun Çavdar, Hasan Gözetlik gibi değerli müzisyenlerin katkılarının da yer aldığı Özgül Akgül’ün ilk albümü "Hediye" de Türkiye'nin önde gelen yaylı topluluklarından İstanbul Strings de yer alıyor.

Özgür Akgül, Hediye albümünün canlı performansları gerçekleştirmek için kurduğu Schnieke adlı trioyla vereceği konserlerde, geçmişten günümüze uzanan tınılarla dans etmeyi özleyenler için müzikal bir serüvenin kapılarını aralayacak.

Schnieke, İstanbul'dan "Aman Doktor", Ege'den "Kadıoğlu", ve Roman düğünlerinin kıvrak ritimleriyle bezeli "Gayda" gibi geleneksel müzikleri, caz, dub ve elektro gibi çağdaş tınılarla yeniden yorumlayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

İlk konserini 9 Mart 2024 tarihinde Berlin’de Jockel Event Hall’da gerçekleştirecek Özgül Akgül’ün "Hediye" albümüne linkten ulaşabilirsiniz: https://orcd.co/hediye