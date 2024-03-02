Geleceğin tiyatrocuları Yenimahalle’de seçmelere katıldı

Yenimahalle Belediyesi, tiyatro oyunu konusunda yetenekli tiyatrocuları bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seçmelere toplamda 703 kişi başvuruda bulunurken, yeterliliği tutan 180 aday, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin usta eğitmenleri karşısında hünerlerini sergiledi.

Jüri karşısında performanslarını sergilediler

Ünlü Oyuncu Sadri Alışık’ın kendi ismini taşıyan torunun da bulunduğu jüri üyeleri arasında Gülşen Karakadıoğlu, Mehpare Çelik, Hicran Yavuz, Alper Tazebaş, Dilek Bozkurt, Ersin Ayhan, Ayşe Mine Yüksel ve Dilara Umay Koyuncu yer aldı.

Seçmelerde, şan, hareket ve sahneden oluşan 3 aşamalı sınavdan geçen adaylar, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Sınavdan geçmeyi başaran 30 genç, tam burslu olarak ders başı yapacak.

2 yıl boyunca eğitim alacaklar

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bulunan konservatuvarda, 2 yıl boyunca eğitim alacak olan adaylar, mezun olduktan sonra Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda, oyuncu olarak performanslarını sergileme fırsatı da bulacak.