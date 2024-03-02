Sultangazi'de yangın korkuttu

Saltangazi'de 3 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 19.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 128 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.