Sultangazi'de yangın korkuttu

Saltangazi'de 3 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, 19.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 128 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.