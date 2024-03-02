Tekin: "Genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından AK Parti ve MHP'nin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı. Ardından Kemalpaşa ilçesine geçen Bakan Tekin, esnafı ziyaret etti. Bakan Tekin'e burada AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar da eşlik etti. Esnaf ve gençleri dinleyen Bakan Tekin, kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bakan Tekin'e bir fırında kete ikramı yapıldı. Bakan Tekin, daha sonra basına kapalı olarak; 1992 yılında Şırnak Uludere’de şehit olan Şehit Jandarma Er Hasan Alkan'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Emine Alkan, kardeşleri Necmiye, Cengiz ve Yılmaz Alkan ile görüştü. Bakan Tekin son olarak Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti.