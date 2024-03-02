CHP İlçe Başkanlığından 'Vefa Ödülleri'

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 6'ıncı Vefa Ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılırken, törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Vefa ulusal çapta nasıl olacak? Ulusal çapta, gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefa, o ülkenin kurucu kadrolarına duyulan vefadır. Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, Cumhuriyetin kuruluşuna ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu ülkede bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından her yıl düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin altıncısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda partili katıldı. Tören, müzisyen Erdal Güney ve grubunun mini konseri ile başladı.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ EN ÖNEMLİ VEFA, O ÜLKENİN KURUCU KADROLARINA DUYULAN VEFADIR

Vefa Ödüllerinin, Beylikdüzü İlçe Teşkilatının düzenlediğini ancak bunun CHP Genel merkezi için çok önemli bir tören haline geldiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Örnek alınacaksa, bu işin örnek alınması, ders alınacaksa bundan ders alınması lazım. Öyle vefa gösteriyoruz diye vefa gösterilmeyen kurumsal kimliğin sahiplenildiği ve bugünlere birbiriyle itişe katışa değil birbirinin eksiğini bulanların değil birbirine çelme çakanların değil ta o günden bugüne dayanışarak gelenlerin kol kola girenlerin, birbirine kol kanat gerenlerin ve örgütü tüm kademeleriyle dışlamak değil, sahiplenmenin başarısıdır bu. Ekrem Başkan'ın şahsında bu organizasyonu o günden bugüne getiren herkesi yürekten alkışlıyorum. Tabi bir yandan da vefa ulusal çapta nasıl olacak? Ulusal çapta, gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefa, o ülkenin kurucu kadrolarına duyulan vefadır. Maalesef bugün ülkeyi yönetim kademesinde olanlar bazen ağız ucuyla, bazen Cumhuriyetimizin banisi deyip geçerek, bazen Atatürk dememek için Gazi diyerek ama esasen Cumhuriyetin bir bütün olarak kurucu kadrolarına minnet ve vefa duymak yerine özellikle bazı isimler üzerinden aslında Cumhuriyetin kuruluş hikayesine husumet duyduklarını da gizleyemiyor. O yüzden Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, Cumhuriyetin kuruluşuna ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu ülkede bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunun altını çizmek isterim" diye konuştu.

"ATATÜRK’ÜN PARTİSİ İÇİNDE BULUNAN HİÇ KİMSEYE VEFASIZLIK ASLA VE ASLA YAKIŞMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Cumhuriyet Halk Partili olmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e derin bir vefa duygusuyla bağlı olmak benim asla vazgeçmeyeceğim şiarımdır. Onun kurduğu cumhuriyeti, aziz vatanı kayıtsız şartsız beklemeden sevmek, büyük özel bir vefa bağlılığı demektir. Atatürk, ömrünü milletine vefa borcunu ödemekle geçirmiş gerçek bir vatansever, emsalsiz bir kahramandı. Onun partisine, onun partisi içinde bulunan hiç kimseye vefasızlık asla ve asla yakışmaz. Bizler siyaseti bu ülkeye, bu millete, vefa borcumuzu ödemenin bir yolu olarak görürüz ve öyle yaparız. O nedenle nice partiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta kalır. Dimdik ayakta Cumhuriyet Halk Partili olmak her zaman herkesten çok çalışmayı da gerektirir" ifadelerini kullandı.

"6'INCI VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU"

Birinci Onur Ödülü, geçen yıl vefat eden eski milletvekili Ayhan Altuğ'a, İkinci Onur Ödülü, CHP Beylikdüzü teşkilatından Tekin Urhan'a, Üçüncü Onur Ödülü, eski İstanbul CHP İl Başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş'a verildi. Vefat eden bu üç ismin ödülleri ailelerine teslim edildi. Onur Ödüllerinin ardından Vefa Ödülleri kategorisine geçildi; Vefa Ödülü, Beylikdüzü İlçe Örgütünden Pınar Ertuğrul'a, Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verildi. Büyükerşen'e ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İstanbul Vefa Ödülü, Yüksel Çengel'e verilirken, Türkiye Vefa Ödülü ise eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e takdim edildi. Erol Tuncer, ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden aldı.