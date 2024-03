Tüfekle vurulan çocuk, hayatını kaybetti

Muş’un Varto ilçesi Yılanlı köyünde, at eyeri nedeniyle çıkan tartışma sonrasında Roni Han (20) tarafından av tüfeğiyle vurulan Eyüp Ballı (13), yaşamını yitirdi. Köyde yaşayan Roni Han ile Eyüp Ballı arasında at eyerinin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Eyüp Ballı’nın at eyerini almakla suçladığı Roni Han, buna tepki gösterdi. Eve giderek av tüfeğini alan Roni Han, keçilerini köy çıkışına götüren Eyüp Ballı’ya ateş açıp, kaçtı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Eyüp Ballı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eyüp Ballı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Varto Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken, Roni Han’ın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.