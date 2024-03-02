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Yörükler Derneği'nde kalkınma projeleri tanıtıldı

İYİ Parti Sarıçam Belediye Başkanı Adayı Avukat Yusuf Özer ve İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla Yörükler Derneği'nde düzenlenen özel bir programda Sarıçam'ın geleceğini aydınlatacak kalkınma projeleri tanıtıldı. Sarıçam için "Bizim sıramız" diyen İYİ Partili Özer, yerel esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgenin kalkınması için hazırlanan kapalı pazar projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yörükler Derneği'nde kalkınma projeleri tanıtıldı mask

İYİ Parti Sarıçam Belediye Başkanı Adayı Avukat Yusuf Özer, programda yaptığı konuşmada, Sarıçam'ın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin detaylarını paylaştı. Özer, "Sarıçam için hazırladığımız projeler, buranın sadece fiziki değil, sosyal ve ekonomik yapısını da güçlendirecek. Pazardaki esnaf hemşerilerimizle de projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Onların fikirleri ve ihtiyaçları, bizim için yol gösterici" dedi.

Kapalı Pazar Yeri Projesi ile Esnaf ve Vatandaşlar Kazanacak

Sarıçam'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak kapalı pazar yeri projesi, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Projelerin tanıtımı sırasında esnafın ve vatandaşların görüş ve önerileri dinlenirken, İYİ Parti'nin yerelde kalkınmayı destekleyici adımları vurgulandı.

"Yürüyoruz, Kazanacağız"

İYİ Parti Sarıçam Belediye Başkanı Adayı Avukat Yusuf Özer, seçimlere yönelik güçlü bir mesaj vererek, "31 Mart seçimlerinde Sarıçam halkının desteğiyle kazanacağız ve Sarıçam'a İYİ hizmetler getireceğiz. Bu yolculukta her adımımız, Sarıçam için daha iyi bir gelecek inşa etme amacına yöneliktir. 'Yürüyoruz, kazanacağız' sloganımızla, Sarıçam'ın ihtiyaç duyduğu değişimi ve gelişimi sağlayacağız" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Özer, Sarıçam'da gerçekleştireceği projelerle, bölgenin kalkınmasına öncülük etmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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02 Mar 2024 - 03:39 - Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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