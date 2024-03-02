Ankaralı emlak danışmanları Kıbrıs yolcusu

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası, emlak danışmanları için çalışmalarını büyütmeye devam ediyor. ATEM Başkanı Hakan Akçam yakın zamanda Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen şirketlerinden olan Noyanlar Şirketler Grubu ile yapılan sözleşmenin detaylarını paylaştı. Kâr amacı gütmeden sadece emlak danışmanlarının daha iyi işler yapabilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Akçam, Noyanlar Şirketler Grubu ile yapılan iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

HAKAN AKÇAM: ANKARALI EMLAK DANIŞMANLARI KIBRIS YOLCUSU

ATEM Başkanı Hakan Akçam, birkaç gündür Kıbrıs’ın önde gelen şirketlerinden olan Noyanlar Şirketler Grubu ile temaslarda bulunduklarını ifade etti. Temaslarının olumlu sonuçlandığına dikkat çeken Akçam, “Noyanlar Şirketler Grubu’nun CEO’su Zarif Noyan Hanımefendi ile iş birliğine imza attık. İmzalanan sözleşme ile Ankaralı emlak danışmanlarımız Kıbrıs’a deyim yerindeyse çıkarma yapacaklar. Sözleşmenin detaylarında ise hem bizi hem de emlak danışmanlarımızı mutlu eden detaylar var” dedi.

Noyanlar Şirketler Grubu’nun destekleriyle emlak danışmanlarının Kıbrıs’ta proje satışı yapacaklarını ifade eden Akçam, “ATEM olarak yine bir ilke ima atarak emlak danışmanlarımızın en iyi şartlarda işlerini yapmalarını sağlayacağız. Ankara’dan Kıbrıs’a seyahat eden emlak danışmanlarımız XRE EMLAK koordinesinde Noyanlar firması garantisi altında KKTC konut projesi satmak üzere 2 gece 3 gün olmak kaydıyla Kıbrıs’ta konaklayacaklar. İlki 10 Nisan’da gerçekleşecek ve ilk etapta 30 emlak danışmanımız KKTC’ye seyahat edecek. Bu hususun gerçekleşmesi için de iş seyahati protokolü imzaladık. Bu haberimizi buradan müjde olarak paylaşıyoruz” dedi.

Noyanlar Şirketler Grubu’na kendilerine duyduğu güvenden dolayı teşekkürlerini sunan Akçam sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen şirketlerinden Noyanlar Şirketler Grubu ile temasa geçtiğimizde biz de çok heyecanlandık. Çünkü Ankaralı emlak danışmanlarımıza ve ulaştıkları başarılara biz de çok güveniyoruz. Vatanımızın bir diğer yarısı olan Kıbrıs’ta bize böyle bir alan açılması bizi de çok mutlu etti. Temaslarımız da olumlu sonuç verdi ve çok yakında emlak danışmanlarımız Kıbrıs yolcusu olacak. ATEM olarak meslektaşlarımız için her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

ZARİF NOYAN: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ BİZİ MUTLU EDER

Noyanlar Şirketler Grubu’nun CEO’su Zarif Noyan ise Türkiye ile böyle bir iş birliği yapmanın onurunu yaşadıklarını belirterek şunlara değindi: “Hakan Akçam ile konuya ilişkin temaslar kurunca biz de çok heyecanlandık. Çünkü bir Kuzey Kıbrıslı bilir ki kalbinin diğer yarısı Türkiye’dedir. Aynı şekilde Türkiye için de Kıbrıs kalbinin diğer yarısıdır. Ekonomik anlamda da yapılacak iş birlikleri bizi gururlandıracaktır. Yakın zamanda Ankaralı emlak danışmanlarını ülkemizde ağırlamaya başlayacağız. Engin donanımları ve bilgi birikimleri ile emlak anlamında burada çok iyi işler çıkaracaklarına inanıyorum. Ben de öncelikle Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’na ve saygıdeğer başkanları Hakan Akçam’a aynı projede bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum.”