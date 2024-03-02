"Hatay, görmediği hizmetlere kavuşacak"

31 Mart yerel seçimlerinin tüm ülke için olduğu kadar Hatay için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Çalışkan, şehrin en büyük sorununun deprem olduğunun altını çizerek depremden kaynaklanan sorunların çözümüne odaklandıklarını ifade etti. Büyükşehir olmasına rağmen Hatay'ın birçok ulaşım aracından yoksun olduğunu ve sağlık gibi önemli alanlarda Hatay halkının yeterli hizmet alamadığını dile getiren Çalışkan, bu sorunları çözmek için aday olduklarını belirtti.

Aktif siyasette uzun yıllar yer almış, ticari alanda faaliyet göstermiş ve sivil toplum örgütlerinde sosyal sorumluluklar üstlenmiş biri olarak hizmete talip olduklarını söyleyen Çalışkan, Hatay'ı daha iyi bir geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

HATAY’IN SORUNLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZÜME ÇOK YAKINIZ

Çalışkan, "31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçimden ziyade Hatay için bir dönüm noktası olduğunu" belirtti. "Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracak, Hatay'ın yaralarına merhem olacak bir adaya ihtiyaç olduğu için" aday olduğunun ifade etti.

Göreve geldikleri takdirde Hatay'ın tarihinde görmediği hizmetlerle buluşacağını ifade eden Çalışkan, ilin altyapı eksiklikleri, bozuk yollar, konut açığı, istihdam ve güvenlik gibi belli başlı sorunlarını çözmek için hazır olduklarını söyledi.

Çalışkan, Hatay'ın komşu ülkeden gelen göçmenlerin yükünü çoğunlukla üstlendiğini ve bu nedenle daha fazla hizmete muhtaç olduğunu da vurguladı. Hatay'ın sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve halkın desteğiyle Hatay'ı daha iyi bir geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Çalışkan, 14 ilçede kendi adaylarının yanı sıra Samandağ ilçesinde Gelecek Partisi adayını destekleyerek seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.