Bartu Soral'dan sığınmacı tepkisi

Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bartu Soral, Altındağ ilçesinde Ankara Mobilyacılar Odası’na yaptığı ziyarette Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın (Suriyeli sığınmacılar için) ‘İş yeri açmasınlar ama bizlerin yanında çalışsınlar.’ ifadelerini kullanması üzerine Bartu Soral mobilyacılar odasını terk etti.

Akabinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bartu Soral: “Sevgili vatandaşlarım bugün Altındağ’a geldik. Altındağ’da çok ciddi bir Afgan, Suriyeli, Afrikalı sığınmacı kaçak sorunu var. Vatandaş bu sorundan rahatsız. Vatandaş buradaki asayiş sorunundan, güvenlik sorunundan kadınlarımızın, eşlerimizin, kızlarımızın, ablalarımızın burada rahatça dolaşamamasından rahatsız. Bitmedi; Suriyelilerin, Afganların, sığınmacıların, kaçakların kendi işlerini almalarından rahatsız. Bunların burada müthiş bir barınma ihtiyacıyla evlerin kira fiyatlarını artırmasında rahatsız. Gıdaya talepleri var. Gıda fiyatlarının artmasından rahatsız. Bakın işle ilgili istihdamla ilgili ne olduğunu, Türk halkının hakkının nasıl yendiğini söyleyeyim. Şimdi buradaki üreticiler örneğin; Mobiyacılar Odası. Şimdi bunlar kaçak işçi çalıştırmak istiyorlar. Neden? Çünkü SGK masrafına girmiyorlar yani SGK’yı ödemiyor. Artı, kaçak olduğu için istihdam yani asgari ücretin altında bir ücret ödüyor. Devlet de burada üç beş tane mobilyacıyı, Mobilyacı Odası’nın buluştuğu yerleri memnun edeceğim diye kaçak işçiye engel olmuyor. Halbuki Türk işçisi normal olarak iş bulacakken, çalışabilecekken buradaki üç beş tane Mobilyacılar Odası’nın başkanının da dahil olduğu üreticiler, Türk işçisini tehdit ediyorlar. Diyorlar ki ‘Bak asgari ücretin altında ve SGK olmaksızın, sigorta olmaksızın çalışmazsan o zaman Suriyeli alırım, Afgan alırım, kaçak çalıştırırım. Sen işsiz kalırsın’ diye Türk halkını tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.